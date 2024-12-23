أمطار رعدية وثلوج كثيفة على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وثلوج كثيفة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية نهار اليوم الإثنين.

وأوضحت نشرية خاصة للمصالح نفسها أن ولايات جاية، جيجل، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس. ستشهد تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء.

كما ستسجل المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر، تساقط كثيف للثلوج بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، حيث يتراوح سمكها ما بين 10 الى 15 سم، وهذا على ولايات سطيف، باتنة، أم البواقي. خنشلة وتبسة.

وأفادت نشرية خاصة أخرى بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر، بداية من الساعة 18:00. ويستمر إلى غاية منتصف نهار غد الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج بين 05 إلى 10 سم، وهذا على ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق اهراس.

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