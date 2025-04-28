أمطار رعدية ورياح على هذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات بالشمال والجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا بالمناطق الساحلية. وتساقط أمطار رعدية على الهضاب العليا الغربية. وأجواء حارة نسبيا على المناطق الداخلية الغربية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على ولايتي تندوف وبني عباس. وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.