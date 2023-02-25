أمطار رعدية ورياح قوية اليوم في عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية على 6 ولايات غربية بداية من اليوم.

وذكر ذات البيان، أن الأمطار متوقعة بداية من الساعة 21 سا مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وحددت ذات المصالح 6 ولايات معنية بتساقط الأمطار وهي: مستغانم، وهران، تلمسان، عين تيموشنت، معسكر وسيدي بلعباس.

وأصدرت ذات المصالح، تنبيها ثان لها، صبيحة اليوم السبت، يحذر من هبوب رياح قوية على عدة ولايات.

هبوب الرياح بداية من الساعة 15سا بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة 21سا على ولايات: مستغانم، وهران وعين تيموشنت.

هبوب الرياح بداية من الساعة 09سا من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال اليوم على ولايات: جيجل، سكيكدة وعنابة.

وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09سا من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال اليوم على ولايات: بسكرة، ورقلة، جانت، تمنراست وإن قزام.

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