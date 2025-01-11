أمطار رعدية ورياح قوية تجتاح هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت بهبوب رياح قوية مع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، الجلفة، المسيلة و بسكرة ستشهد هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما تتوقع مصالح الارصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 19:00 اليوم. ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وهذا على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، سطيف. جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، باتنة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وسوق أهراس

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