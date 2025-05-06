أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على عدة ولايات نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات سوق أهراس، أم البواقي، باتنة،تبسة وخنشلة. تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا نهار اليوم. بداية من الساعة 15:00 وسيستمر إلى غاية الساعة منتصف الليل.

كما تتوقع ذات المصالح هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على ولايتي بني عباس وتندوف. بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية الساعة 21:00.

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