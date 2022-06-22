أمطار رياح وبحر هائج في الولايات الغربية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 25 ملم، كما ستكون صلاحية التنبيه بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية منتصف الليل

الولايات المعنية: وهران، عين تيموشنت، تلمسان وسيدي بلعباس.

وفي تنبيه بحري حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة على بعض السواحل الغربية.

وجاء في ذات التنبيه أن البحر سيكون هائجا وعلو الأمواج يصل إلى 2 متر طيلة نهار اليوم.

أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم وتنس.

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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الوسطى والغربية قدوم إضطراب جوي متوسط النشاط. محمّل بأمطار تكون أحيانا معتبرة بداية من يوم غد الأربعاء. مع تراجع في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأمطار ستخص في البداية غدا الأربعاء الولايات الغربية على غرار معسكر، سعيدة، تيارت، سيدي بلعباس، خلال الصبيحة. لتنتقل الى الولايات الوسطى مساء يوم الأربعاء على غرار ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة. كما ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية يوم الجمعة، ويكون تساقط الأمطار على فترات بالولايات الغربية والوسطى.

وكشفت ذات النماذج الرقمية، أن كمية الأمطار المرتقبة ستتراوح مابين 15 إلى 30 ملم إلى غاية يوم الجمعة. كما ستعرف الولايات الشرقية والجنوبية للوطن أجواء حارة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة فستعرف تراجعا بسبب تسرب هواء بارد حيث ستتراوح مابين 21 إلى 25 درجة على المناطق الغربية والوسطى. غير أنها ستبقى مرتفعة وتتعدى 35 درجة بالمناطق الشرقية وتصل إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.