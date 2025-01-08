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أمطار على هذه الولايات غدا الخميس

بقلم عايدة.ع
أمطار على هذه الولايات غدا الخميس
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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار على المناطق الساحلية والداخلية، الوسطى الشرقية منها والشرقية.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، تتشكل سحب عابرة تكون محملة بأمطار خفيفة على المناطق الساحلية والداخلية الوسطى الشرقية والشرقية.

أما المناطق الجنوبية ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وبخصوص درجات الحرارة ستتراوح بين 18° و24°، وبين 12° و22° بالمناطق الداخلية، 19° و28 بالمناطق الجنوبية.

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