أمطار غزيرة تصل 70 ملم اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقاط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد ولايات تيسمسيلت، مستغانم، الشلف، غليزان. تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 ملم 40 ملم وقد تصل وتتجاوز 50 ملم محليا، وهذا إلى غاية الساعة 15:00 من زوال اليوم الإثنين.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 30 ملم 50 ملم وقد تصل وتتجاوز 70 ملم محليا، إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 03:00 سا.

أما الولايات المعنية فهي: تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البليدة، المدية، البويرة، عين الدفلى.

