أمطار غزيرة.. ثلوج وبرد شديد في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية على 16 ولاية. وتكون مرفوقة بحبات البرد وهذا إلى غاية الفترة المسائية.

كما ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، البليدة، المدية، باتنة، خنشلة.

في حين، نبهت المصلحة ذاتها، من تساقط كثيف للثلوج في كل من تيزي وزو، البليدة، عين الدفلى، تبسة، أم البواقي. وسطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، تيسمسيلت، اللجلفة ، تيارت، سعيدة، خنشلة، باتنة. وهذا إلى غاية التاسعة ليلا.

وسجل الديوان الوطني للأصاد الجوية، موجة برد شديدة، في كل من تبسة، أم البواقي، برج بوعريريج، سطيف، المدية، تيسمسيلت، تلمسان. وسيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، مسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، الوادي، تقرت، غرداية، الأغواط، البيض، المنيعة، بشار. إضافة إلى النعامة، بسكرة، أولاد جلال، المغير. وهذا طيلة نهار اليوم وإلى غاية الاثنين.

وفيما تعلق بتدخلات الحماية المدنية، على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن. فتم إخراج وإبعاد 144 مركبة وسيارة. وانقاذ 282 شخص كانوا عالقين جراء الثلوج على مستوى طرقات عدة ولايات. على غرار ولاية جيجل، حيث نجح أعوان الحماية المدنية في توليد امرأة حامل على متن سيارة الإسعاف. في منطقة صعبة محصورة بالثلوج بمنطقة الريشية بلدية اولاد رابح الأم والطفل في حالة جيدة . وبولاية المدية، تم إخراج 40 سيارة محصورة بمجموع 60 راكب تم إنقاذهم بالمكان المسمى تمزغيدة بلدية المدية. وبولاية باتنة، تم إخراج 53 سيارة محصورة بمجموع 100 راكب تم إنقاذهم ببلديات ثنية العابد وايشمول. خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 87 والطريق الوطني رقم 31 . وبولاية خنشلة إخراج 50 سيارة محصورة بمجموع 120 راكب تم إنقاذهم بلدية مسارة بالتحديد بالطريق البلدي رقم 172 منطقة أكسال.