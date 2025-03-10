أمطار غزيرة.. رعود وزوابع رملية في هذه الولايات!

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار ورعود على الولايات الجنوبية للوطن متبوعة بزوابع رملية اليوم الإثنين.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايتي جانت وتمنراست. بالإضافة كذلك إلى تشكل رعود على ولايات إليزي، جانت وتمنراست.

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى زوابع رملية على ولايات ورقلة، المنيعة، عين صالح، وإليزي.

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