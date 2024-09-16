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أمطار غزيرة على عدة ولايات ليلة اليوم وغدا

بقلم نادية بن طاهر
أمطار غزيرة على عدة ولايات ليلة اليوم وغدا
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أفادت نشرية جوية صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار قد تصل إلى 20 ملم، اليوم الإثنين، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار مساء اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تمنرست، وجانت، وإليزي، وإن قزام. وبرج باجي مختار، والأغواط، والبيض، والنعامة، وبشار، وتلمسان، وسيدي بلعباس.

فيما أفادت نشرية جوية ثانية، بتساقط أمطار قد تصل إلى 20 ملم، اليوم الإثنين.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار اليوم الإثنين، على الساعة العاشرة ليلا. لتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء، على الساعة السادسة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الجلفة، وغرداية، وسعيدة، وتقرت، وورقلة، وواد سوف.

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