أمطار غزيرة على 21 ولاية بداية من الغد

أفادت نشرية خاصة لمصالح للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار، بداية من السادسة من مساء يوم غد الجمعة، وإلى غاية السادسة من مساء يوم السبت على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية في النشرية في كل من تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس ومعسكر.

وكذا ولايات غليزان وتيارت والشلف وتيسمسيلت والمدية وعين الدفلى.

بالإضافة إلى ولايات، تيبازة والبليدة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية، جيجل وسكيكدة.