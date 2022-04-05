أمطار غزيرة ورياح قوية في الولايات الغربية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار غزيرة، بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية 18سا.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار قد تصل إلى 30 ملم محليا.

وجاء في التنبيه أن الولايات المعنية هي: تلمسان وعين تيموشنت.

لو حذّرت ذات المصالح في تنبيه ثان من هبوب رياح قوية، في كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف.

وجاء في ذات التنبيه أن الرياح متوقعة بداية من الساعة 21سا من مساء اليوم الثلاثاء إلى غاية صبيحة يوم غد الأربعاء.

أما سرعة الرياح قد تصل إلى 60 كلم / سا.

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من المرتقب أن تشهد المناطق الشمالية والداخلية للوطن، تساقط امطار غزيرة وثلوج بداية من اليوم الأحد. كما أشارت النشرية الجوية عبر قناة النهار، إلى أن الثلوج تخص أغلب المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1200 متر. في حين، يصل سمكها إلى حوالي 10 سم.

أما الأمطار فستخص أغلب المناطق الشمالية للوطن الى غاية الثلاثاء.

كما ذكر المصدر ذاته، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، سكيكدة، عنابة. إضافة إلى جيجل، بجاية، العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، وهران، تلمسان، سعيدة.

في حين، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل خلال ليلة اليوم -1. في كل من النعامة، البيض، مشرية، عيد الدفلى، الجلفة، باتنة، وخنشلة. و0 درجة على قسنطينة، سطيف. أما القصوى فستتراوح بين 8 الى 11 درجة على الهضاب العليا والأوراس.

كما ستعرف السواحل الوطنية درجات حرارة الدنيا تصل إلى 5 در جات. والقصوى بين 15 إلى 17 درجة على أغلب الولايات الساحلية.