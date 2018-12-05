أمطار فوق المعدل الفصلي بولايات الشرق وجفاف في الوسط والغرب

حسب توقعات بعيدة المدى لمصالح الأرصاد الجوية لشهر ديسمبر

درجات حرارة معتدلة على الشمال وباردة بالجنوب هذا الشهر

ستشهد الولايات الشرقية للوطن تساقط أمطار معتبرة وغزيرة أحيانا تكون فوق معدلها الفصلي مقارنة بشهر نوفمبر، في حين سيكون هنالك عجز على الولايات الوسطى والغربية للوطن، مع درجات حرارة معتدلة باستثناء ولايات الجنوب الجزائري.

وحسب التوقعات الموسمية لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء خلال شهر ديسمبر ستكون من صافية إلى مغشاة في بدايته، لتتساقط الأمطار تدريجيا وتكون أكثر غزارة على الولايات الشرقية هذا الشهر، بالمقابل ستشهد الولايات الوسطى كالجزائر العاصمة وتيبازة شحا في تساقط الأمطار وحتى الولايات الغربية.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ومقارنة بشهر نوفمبر الفارط، فقد كان العجز في تساقط الأمطار على الولايات الوسطى والشرقية، في حين كانت الأمطار فوق معدلها الفصلي على الولايات الغربية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فتبقى في معدلها الفصلي على الولايات الشمالية ومنخفضة على غير العادة بالولايات الجنوبية. من جهتها، أكدت المكلفة بالإعلام بمصلحة الأرصاد الجوية لـ«النهار»، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستبقى صافية ومشمسة على كافة الولايات الشمالية إلى غاية نهاية الأسبوع، بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى، مع درجات حرارة تتراوح من 20 إلى 25 درجة على الولايات الشمالية، ومن 20 إلى 35 درجة بالجنوب.