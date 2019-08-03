أمطار مرتقبة وتراجع طفيف في درجات الحرارة اليوم السبت

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا ورعدية.

مع احتمال تساقط بعض الأمطار على السواحل الغربية خلال الصبيحة.

في حين على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس أجواء مغشاة غالبا مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.

ومن المنتظر أن تلتحق هذه الرعود بالمناطق الساحلية الغربية والوسطى خلال الليل.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كلم/سا قرب السواحل والمناطق الداخلية.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على جل مناطق الجنوب.

غير أن منطقة بشار نحو شمال الصحراء تكون الأجواء مغشاة جزئيا، مع تساقط بعض الأمطار أواخر النهار.

لتبقى الأجواء الحارة على الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

الرياح تكون شرقية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية، الصحراء الوسطى، أقصى الجنوب.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و38 درجة على السواحل، ومن 35 إلى43 درجة على المناطق الداخلية .

وما بين40 إلى48 درجة على الجنوب.