أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار على المناطق الشرقية، بينما سيكون الطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية و الوسطى، يوم غد الثلاثاء.

وحسب النشرة الجوية اليومية لذات المصالح، فإن درجات الحرارة ستتراوح بين 16 و 21 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 13 و 21 درجة بالمناطق الداخلية. كما سيسجل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا بشمال البلاد.

أما بخصوص الولايات الجنوبية، ستشهد طقس مشمس ودرجات حرارة تتراوح بين 21 و 43 درجة، أما سرعة الرياح ستصل إلى إلى 50 كلم/سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور