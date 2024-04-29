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أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء

بقلم عايدة.ع
أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء
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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط  أمطار على المناطق الشرقية، بينما سيكون الطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية و الوسطى، يوم غد الثلاثاء.

وحسب النشرة الجوية اليومية لذات المصالح، فإن درجات الحرارة ستتراوح بين 16 و 21 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 13 و 21 درجة بالمناطق الداخلية. كما سيسجل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا بشمال البلاد.

أما بخصوص الولايات الجنوبية، ستشهد طقس مشمس ودرجات حرارة تتراوح بين 21 و 43 درجة، أما سرعة الرياح ستصل إلى إلى 50 كلم/سا.

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