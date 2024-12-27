أمطار وبرد شديد على هذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، والذي سيعرف أجواء باردة نسبيا بأغلبية المناطق الشمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية، اليوم الجمعة، تساقطا للأمطار.

فيما سيكون الطقس بارد نسبيا بالمناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس، فيما سيتشكل الصقيع خلال الصبيحة بالهضاب العليا.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و17 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 25 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 13 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.