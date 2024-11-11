أمطار وبرد على هذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية شمال الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية، غدا، طقسا غائما جزئيا، فيما ستشهد المناطق الشرقية والوسطى تساقط أمطار رعدية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 14 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.