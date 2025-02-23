أمطار وبرودة شديدة بهذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على عدد من الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين، طقس من مشمس إلى غائم.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 12 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس من ممطر إلى مشمس بوسط الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.