أمطار وثلوج ورياح شديدة غدا السبت

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقطات للأمطار والثلوج وكذا رياح شديدة بعدة مناطق من الوطن.

وحسب بذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية والوسطى، غدا السبت، طقسا ممطرا خلال الصبيحة.

فيما ستشهد المرتفعات الشرقية، تساقطا للثلوج خلال الصبيحة، حسب ذات المصالح.

وخلال الظهيرة، سيبقى الطقس ممطرا بالمناطق الشرقية، فيما ستعرف المناطق الوسطة طقسا غائما.

أما المناطق الغربية للوطن، فستعرف طقسا غائم جزئيا، غدا السبت.

هذا وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 12 و18 درجة بالمناطق الداخلية.

وبخصوص الرياح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، رياحا عاتية، تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا غدا السبت، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و32 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا.