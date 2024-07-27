أمطار ورعود وحرارة شديدة غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس حار. وطقس مشمس على السواحل، ورعود مع أمطار على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و40 درجة على المناطق الساحلية، وبين 37 و43 درجة على المناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف رعود مع أمطار على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. وستتراوح درجات الحرارة بين 40 و47 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.