الرقم السري :

138099

عاصمية أربعينية تقدّر فيك النية

لم يكن التردد عنوانا لتواصلي بالقائمين على هذا المنبر. حيث أنني تشجعت منذ الوهلة الأولى وعولت أن لا يكون الخوف رفيقي. لهذا أردت اليوم أن أجرب حظي في هذا الركن، وأناشد من بين القائمين بزوج يليق بي. يكون لي العضد والسند فأنا أدرك أشد الإدراك أنه سيكون لي لا محالة من يشدّ أزري ويمضي معي في الحلال. أنا امرأة من العاصمة، مضى من عمري 43 سنة، مطلقة بـ بنت كما أسلفت الذكر، مقبولة الشكل، وطويلة القامة. متحصلة على شهادة جامعية يمكنني بها طرق أبواب العمل وقت الحاجة والضرورة.

أريد أن يجمعني الله بقلب طيب، رجل يحتويني، ويغدق علي ابنتي بالحنان والمحبة، فضله من العاصمة أو ضواحيها. سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا يقدّرني ويسعدني، متديّن أصيل يخاف الله.

الرقم السري :

138100

رفيق عمر طيب لإبنة ورقلة

اسمحو لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لهذا الفضاء. الذّي جعلني اليوم أقف على بعد خطوة من تحقيق أملي في الظفر بزوج يليق بي وبتطلعاتي وكياني. فأنا إنسانة أمد الله على حسن الأخلاق والنية وصالح القلب. حيث أنني لا أريد سوى أن ابني مستقبلي مع إنسان صادق محترم وجميل يأخذ بيدي. فقررت أن أغتنم فرصة وجود هذا المنبر، وطرقت أبواب صفحة أدم وحواء، ورجائي أن أجد صاحب الحظ والسعادة.

أنا شابة في الـ43 من عمري، ابنة الجنوب، وبالتحديد من ولاية ورقلة، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أحظى بحب كل من حولي وتقديرهم، جميلة ومحترمة بشهادة الجميع، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبول الشكل ومتوسطة القامة.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

الرقم السري :

138101

بنت الأسود معها العشرة تطيب وتسود

جميلة هي الفرص التي تمكننا من تحقيق أحلامنا. ولعل حلمي في سني هذا يقتصر أن أكون تحت لواء رجل يمنحني من الستر. ما أحيا إلى جانبه مكتفية بأعظم نعمة، فماذا تساوي المرأة من دون زوج يقدرها ويصونها. أنا امرأة من وهران، في خريفي الـ52، عزباء لم يسبق لي الزواج، جميلة أسر ناظر كل من يراني. محتشمة وبنت أصول، ماكثة في البيت أدير شؤونه بكل حنكة وتدبر.

أريد أن يجمعني القدر برجل صادق جميل الروح والأخلاق، من ولايات الغرب الجزائري أو الوسط. سنه لا يتجاوز72سنة، أقبله مطلقا أو أرملا لأولاد سأسعد بخدمتهم والسهر على راحتهم.

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