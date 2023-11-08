أمل الأربعاء.. 4 لاعبين يعيقون “البروتوكول” الخاص بالديون

كشفت إدارة نادي أمل الأربعاء، الناشط في القسم الثاني هواة، مواجهة بعض العراقيل، في إطار سعيها لتوقيع “البروتوكول” الخاص بالديون، تمهيدا للحصول على إجازات اللاعبين الجدد.

وحسب بيان نشرته إدارة “الزرقاء” فإن المسؤولين اجتمعوا مؤخرا. بهدف إيجاد صيغة قانونية لتسوية ديون ومستحقات اللاعبين، بعد قرار “الفاف” الرامي إلى منح قروض للأندية المدانة.

مشيرة إلى أن الرئيس حميدة بوخالفة، تمكن من إقناع جل اللاعبين وإمضاء قرارات تسوية معهم، ماعدا 4 لاعبين فقط.

كما أوضحت إدارة الأمل، في السياق ذاته. بأن المفاوضات مع الرباعي، الذي لم يتم ذكره، متواصلة على أمل أن يقدم بعض التنازلات وتسهيل المهمة والتوصل الى اتفاق في أقرب وقت ممكن. خاصة وأن الرباعي على دراية تامة بوضعية الفريق.