“الفاف” تمنح قروضا لأندية الهواة من أجل تسوية ديونها

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تقديم قروض لأندية القسم الثاني هواة، من أجل تسديد ديونها، اتجاه اللاعبين والمدربين السابقين.

ودعا رئيس “الفاف” وليد صادي، ممثلي اللاعبين والمدربين وأيضا رؤساء أندية القسم الثاني هواة. إلى اجتماع حاسم اليوم الثلاثاء. من أجل النظر في قضية الديون التي حالت دون استفادة الأندية المدانة من إجازات في الموسم الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة، بأن “الفاف” وصلت إلى حل لمشكلة عدم تأهيل لاعبي أندية القسم الثاني الهواة، ما دفع الأخيرة للتتراجع عن قرار مقاطعة البطولة.

وفي هذا الصدد، أوضحت نفس المصادر، بأن “الفاف” وعدت بمنح قروض للأندية التي تملك ديون على مستوى لجنة فض النزاعات.

كما اشترطت الاتحادية على أندية الهواة، جلب اتفاقية مع اللاعبين الذين لم تسو بعد ديونهم، من أجل منحهم القرض مالي، وبالتالي الحصول على إجازاتهم تحسبا للموسم الكروي الجاري 2023-2024.