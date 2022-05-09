أمناء الضبط بمحكمة سيدي امحمد في وقفة احتجاجية مجددا

شهدت اليوم محكمة سيدي امحمد وقفة احتجاجية لأمناء الضبط، حيث تم تأجيل عشرات الملفات القضائية المطروحة. باستثناء محاكمة الموقوفين و المثول الفوري . كما توقفت الخدمات بشكل كلي وتام على مستوى الشبابيك.

كما جاءت هذه وقفة أمناء الضبط احتجاجا على المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أفريل. الذي يحدد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في سلك العدالة عن تحصيل الغرامات. و المصاريف القضائية الذي اعتبروه مجحفا في حقهم.

في حين، طالب أمناء الضبط جملة من المطالب من بينها منح التحصيل، ورفع أجورهم خاصة، والترقية. والمطالبة بتعديل القانون الأساسي لمهنة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة.