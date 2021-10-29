أمن البرواڤية يطيح بمحتال انتحل صفة “بروكيرور”

يبلغ من العمر 28 سنة وكان يجمع ملفات طلب السكن والتوظيف من ضحاياه

أطاحت مصالح الأمن في ولاية المدية، الأسبوع المنقضي، بمحتال انتحل صفة قاضٍ يشغل منصب وكيل جمهورية.

وفي التفاصيل، قال بيان لمصالح أمن ولاية المدية، إن العملية التي نفذتها مصالح أمن دائرة البرواڤية، كانت بالتنسيق مع مصالح نيابة محكمة البرواڤية، وذلك بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود شاب حديث السكن بالمنطقة يدّعي أنه قاضٍ.

وقد تحصلت “النهار” على معطيات أوفى لم ترد في بيان مصالح أمن المدية، حيث قالت مصادر “النهار”، إن المحتال منتحل صفة القاضي، هو شاب يبلغ من العمر 28 سنة.

وأوضحت المصادر أن الشاب الذي انتقل للعيش مؤخرا في البرواڤية، كان يجمع ملفات من ضحايا قصد التوسط لهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم العالقة بسبب بيروقراطية الإدارات العمومية، خصوصا ما تعلق بملفات طلبات السكن والشغل.

وبعد تكثيف عنصر الاستعلام من طرف مصالح الأمن، تم التعرف على هوية المشتبه فيه ورصد تحركاته، ليتم في وقت لاحق وضع خطة محكمة للإطاحة به، وهي الخطة التي تكللت بتوقيف المحتال.

وعلمت “النهار” بأن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المشتبه فيه الموقوف، في انتظار الكشف عن أدق التفاصيل حول نشاطه وحصر عدد ضحاياه وهوياتهم.