أمن الجزائر يوقف أزيد من 120 شخصا متورطون في جرائم مختلفة

تمكنت قوات الأمن الوطني بولاية الجزائر، من توقيف 127 شخص مشتبه فيهم لإرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، حسب بيان لمصالح أمن الولاية.

وأوضح المصدر، أن هذه العملية جاءت بعدما نفذت قوات الشرطة عمليات مداهمة مست مختلف أحياء العاصمة.

وجاء توقيف هؤلاء الأشخاص لتورطهم في عدة جرائم على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي،

وأسفرت هذه العملية على حجز كمية من الكيف المعالج، و 175 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.