أمن العاصمة يتّخذ إجراءات وتدابير أمنية تحسُّبا لشهر رمضان المبارك

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا بالناسبة ،تضمن جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

في هذا الإطار ، ستعمل التشكيلات الأمنية على ضمان تغطية أمنية بمختلف قطاع الاختصاص بدء بالأسواق والمساجد. الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه، وصولا إلى محطّات نقل المسافرين (البرية، السكّة الحديدية، الميترو والترامواي) والتي تعرف حركة دائمة طوال الشهر الكريم. إضافة إلى وضع تشكيل أمني خاص لتأمين المصلين بجامع الجزائر.

حيث سيكون للمصالح العملياتية، مهام خاصة لتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتّخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة، لتنظيم هذه التظاهرات ، التي بدورها ستعمل على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع.

ناهيك عن تأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذّروة وقبيل الإفطار، كما تقوم أيضا بالتوعية والتحسييس مختلف سواق المركبات من أخطار حوادت المرور وعدم احترام قانون المرور كالسرعة المفرطة خاصة قبيل الإفطار.

من جانب آخر، ستعمل أفواج ميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعّمة بتشكيلات أخرى على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين، مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية وكذا ردع المخالفين بخصوص التجاوزات المتعلّقة بالصحة والبيئة.

فيما ستقوم مختلف فرق الشرطة القضائية ، من خلال تكثيف من الدوريات الراكبة و الراجلة لتجسيد التواجد الدائم في الميدان و المستمر و لمواجهة جرائم المساس بالأشخاص والممتلكات و حفظ الأمن و السكينة العامة.

بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم أمن ولاية الجزائر تتمنى للمواطنين رمضان مبارك آمن، كما تضع أرقامها الهاتفية الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 ، تطبيقة ” الو شرطة ” تحت تصرفهم للتبليغ عن أي تجاوزات