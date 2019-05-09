أمن العاصمة يحجز ما يقارب 500 غرام من الكوكايين  

بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدر بـ 700 مليون سنتيم

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ثلاثة أشخاص مشتبه فيم في قضية المتاجرة بالمخدرات الصلبة، حيث تمّ حجز 395 غرام من الكوكايين وسيارتين سياحيتين.

بالإضافة إلى 5 هواتف نقّالة ومبلغا مالي قارب 700 مليون سنتيم ومبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة.

وتمكّنت مصالح المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية خلال عملية جدّ نوعية، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة على مستوى عدّة أحياء بالعاصمة.

تورّطوا في جناية المتاجرة بالمخدرات الصلبة وذلك في إطار مجموعة إجرامية منظّمة، مع مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

كما حجزت ذات المصالح 395 غرام من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين و6.5 غرام من القنب الهندي وميزان إلكتروني ومبلغا ماليا بالعملة الوطنية قارب 700 مليون سنتيم.

ومبالغ من العملة الصعبة تمثّلت في 54625 أورو و23172 دولار أمريكي و9170 ليرة إنجليزية و3910 دولار كندي و1000 ليرة لبنانية و165 دينار تونسي و20 فرنك سويسريا .

وسيارتين سياحيتين و5 هواتف محمولة و3 جوازات سفر جزائرية وجواز سفر صادر عن دولة أجنبية. وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.