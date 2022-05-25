أمن العاصمة يحجز 750 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لباب الزوار من توقيف حماعة اجرامية، وحجز أقراص مهلوسة.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تم إيقاف 5 أشخاص عن قضية حيازة، نقل، التخزين، ترويج وبيع المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب ذات البيان، جاء هذا استغلالا لمعلومة مؤكدة وردت إلى الفرقة مفادها وجود شخصين يزاولان نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالحي السكني.

مستغلان إخفاء هاته السموم داخل محلاتهما لبيع إكسسوارات السيارات، و عليه سطرت هاته الأخيرة خطة ميدانية للإطاحة بالفاعلين.

وفي هذا السياق، قضية الحال تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا،مكنت الفرقة المحققة بعد عملية الترصد للمشتبه فيهم وهم بصدد ترويج هاته السموم.

أين تم توقيفهم في حالة تلبس حيث وبعد تنفيذ اذونات بالتفتيش صادرة عن ذات النيابة تم حجز 750 مؤثر عقلي، مبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق 100.000 مليون سنتيم جزائري من عائدات بيع هاته السموم.

وكذا سيارة نفعية كانت تستغل في نقل وترويج المؤثرات العقلية، وهذا بعد استكمال الإجراءات سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث بابا علي بأمن المقاطعة الادارية بئر التوتة، من توقيف شخص عن قضية الحيازة على المؤثرات العقلية.

لغرض العرض على الغير بالمقابل، مع حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي سكين متبوع بحيازة واستهلاك المخدرات.

وفي هذا السياق، قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، جاءت استغلالا لمعلومة مفادها وجود شخص يقوم ببيع الأقراص المهلوسة للقصر الذين يتوافدون عل إحدى قاعات الألعاب الالكترونية.

وعليه سطرت ذات المصلحة خطة للإطاحة به، بعد عملية الترصد كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه متلبسا وهو بصدد بيع المؤثرات العقلية.

حيث ضبط بحوزته على 116 قرص من المؤثرات العقلية، قطعة من المخدرات، مبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ 4200 دج من عائدات البيع.

بالإضافة إلى سلاح أبيض “سكين” يستعمل لتقطيع المخدرات.

هذا وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.