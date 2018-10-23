أمن العاصمة يطيح بشبكة تزوّر رخص البناء وقرارات منح قطع أرضية

فكك أمن العاصمة عصابة متكونة من 5 أشخاص زورت رخص البناء وقرارات تسوية قطع أرضية وقرارات منح قطع أرضية اجتماعية للبناء.

وحسب ذات المصالح فقد تم حجز خلال العملية 12 ختما إداريا و13 قرار منح قطع أرضية.

إضافة إلى 4 قرارات تسوية وكذا 11 نموذج قرار تسوية قطع أراضي مع مبلغ مالي قدر بـ 26 الف دج.

كما اسفرت عملية التفتيش لمنزل أحد المشتبه فيه قارورتين بهما سائل مخدر وأيضا 59 قرص مهلوس وعدة حقن طبية.

وتم ظبط وثائق ادارية متمثلة في 8 أختام و3 قرارات تسوية ورخصتا بناء.

فيما عثر بداخل غرفة شقيق المشتبه فيه8 رخص بناء و11 نموذج قرار تسوية قطع اراضي فارغ واخرى مدون فيها واخرى مختومة.

و13 قرار يتضمن منح قطع ارضية اجتماعية البناء بعضها فارغ وليس عليها أي ختم وأخرى فارغة ومختومة.

و5 مخططات بيانية و4 أختام وعقد إداري فارغ.

في حين تم التعرف تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين مشتبه فيهم على أثناء التحقيق، وتوقيفهم.