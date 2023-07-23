أمن العاصمة يوقف 3 متهمين بصدد تسويق قنطارين من الدجاج الفاسد

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد تشديد العقوبةفي حق 3 متهمين موقوفين من بينهم طالب جامعي المدعو” ش.ع الله” ضبطوا متلبيسين بانشاء ورشة سرية بالعاصمة، للمتاجرة بالدجاج غير صالح للاستهلاك.

كما تمكنت مصالح الأمن من حجز قنطارين من الدجاج الفاسد في المحلالذي كان يستأجره المتهم الموقوف لمالكه “ب.م”.

وفي الجلسة مثل المتهمين لمواجهة تهمتين اثنتين تتمثلان في جنحة عرض وبيع مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، واخفاء اشياء مسروقة، وهذا لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 21ماي 2023، أين قضى بإدانة مل المتهمين ب3 سنوات حبسا نافذا.

وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم الموقوف ” ب.م’ استأجر محله للمتهم ” ي.خ” لممارسة بيع الدواجن بمدينة الحراش، غير أنه بتاريخ الوقائع وعند مداهمة عناصر الأمن للامكنة تم ضبط المتهمين كل من ” ب.خ”و” ش.ع الله” متلبسين بتقطيع هياكل الدجاج تهيؤا لبيعها وتسويقها في المتاجر والسوق الوطنية.

وخلال عملية التفقد للحوم اتضح بأنها غير مطابقة لمعايير النظافة، على غرار الروائح المريخة المنبعثة منها.

كما تبين أن صاحب المحل ” ب.م ” لا يحوز على سجل تجاري لمزاولة نشاطه بطريقة مشروعة.

وعليه قامت ذات المصالح بحجز ما يقدر بقنطارين من الدجاج الغير صالح للاستهلاك البشري، بعد المعاينة الميدانية للحوم والمخبرية.

كما تم توقيف شخص ثالث “ع.م” الذي اشترى اللحوم ب18 مليون سنتيم.

المتهمون وخلال الجلسة انكروا مانسب إليهم من تهم بحيث صرح الطالب الجامعي “ش.ع الله” بأنه مجرد عامل بالمحل. الذي يشرف على تسييره المتهم الأول “ب.خ”. ومهمته تتمثل في تقطيع هياكل الدجاج ، كما أعترف المتهم ” ع.م” تاجر بالعاصمة شراؤه للدجاج بمبلغ 18 مليون سنتيم. بغرض إعادة بيعه ” المتاجرة به. أما المتهم الثالث مسير المحل فقط أنكر أن اللحوم فاسدة أو تنعدم لمعايير النظافة، مؤكدا أنه معتاد شراء كميات معتبرة من الدجاج تفوق القنطارين، ويودعها في محله تهيأة لبيعها.