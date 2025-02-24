أمن المسيلة يُطيح بطبيب أسنان مزيّف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول في دائرة عين الحجل بالمسيلة، من توقيف شخص ينتحل صفة طبيب أسنان ويمارس المهنة بطريقة غير قانونية داخل مسكنه.

وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات تفيد بقيام المشتبه فيه بمزاولة نشاطه بشكل غير شرعي. ليتم فتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على معدات وتجهيزات طبية خاصة بطب الأسنان. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ42 ألف دينار جزائري، يعتقد أنه من عائدات النشاط غير القانوني.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة. لمواجهة تهم تتعلق باستعمال لقب مهنة منظمة قانونًا دون استيفاء الشروط القانونية. والممارسة غير الشرعية لمهن الصحة.