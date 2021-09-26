أمن تبسة يطيح بعنصر من حركة “الماك” الإرهابية وبحوزته علم الكيان الصهيوني!

أفراد الشرطة ضبطوا أيضا بحوزته راية انفصالية ومناشير تحريضية

تمكنت عناصر شرطة أمن دائرة العوينات شرق تبسة، مساء أول أمس، من توقيف كهل يدعى “ف.ف”، عمره 56 سنة، في مشتة “العرقوب” ببلدية “العوينات”، وهو ناشط خطير في حركة “الماك” الإرهابية، مع حجز عدة مناشير تحريضية وراية الانفصال وراية الكيان الصهيوني، وبطاقة ذاكرة تحتوي على عدة صور واتصالات مع زعيم حركة “الماك” الانفصالية الإرهابية، فرحات مهني، منها صور تسيء للعلم الوطني ومناشير تسيء لرئيس الجمهورية وقيادات الجيش الوطني.

عملية التوقيف جاءت بناءً على عدة أوامر بالقبض صادرة من الجهة القضائية في الجزائر العاصمة، وبعد ستة أشهر من البحث نتيجة لتحركات المشتبه فيه ونشاطه الإجرامي على مستوى ولايتي بومرداس وبجاية، إلى غاية ورود معلومات حول تواجد هذا الأخير في مقهى معزول بالعوينات، ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة “العوينات”، قبل تطويق المقهى وتوقيف المشتبه فيه، قبل الحصول على إذن تفتيش ومزاولة المهام خارج دائرة الاختصاص، أين عثر على كمية معتبرة من المناشير التحريضية وراية معلقة في غرفة نومه تعود للكيان الصهيوني، كما عثر على صورة مكبّرة للراية الوطنية على ظهر حمار، إلى جانب العثور على العديد من المكالمات الهاتفية بعدة أطراف نافذة في حركة “الماك” الإرهابية، أغلبها مع فرحات مهني.

وحسب ما تسرب من معلومات، فإن الموقوف لجأ إلى أقصى الولايات الشرقية في تبسة لإبعاد شبهة الدخول إلى التراب المغربي بطريقة غير شرعية، ثم التنقل إلى الولايات الغربية، كما بينت التحقيقات بأنه ربط عدة اتصالات بفرحات مهني والمسمى “بلة يحيى”، اللذان ضمنا له مكانا في المغرب.

واستفيد بأن التحقيق متواصل مع المشتبه فيه للوصول إلى الشبكة النائمة التابعة لحركتي “رشاد” و”الماك” الإرهابيتين.