تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة بني بوسعيد ولاية تلمسان، من حجز 17 كلغ و 500 غرام من المخدرات.

إثر ورود معلومات مفادها احتمال تمرير كمية من المخدرات، عبر الطريق الولائي الرابط بين بلديتي سبدو و سيدي الجيلالي.

قامت عناصر الشرطة بالتنسيق مع أمن بني بوسعيد، وكذا أمن دائرة سيدي الجيلالي بتمشيط جميع الأماكن.

التي تقوم فيها عناصر الشبكة الإجرامية بتسليم و استلام المخدرات.

و بعد التفتيش الدقيق للجسر المحاذي لمقام الشهيد بمخرج بلدية سيدي الجيلالي، تم العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على المخدرات.

وقدر وزن الكمية بـ: 17 كلغ و 500 غ.