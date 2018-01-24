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أمن تلمسان يحجز كمية من المخدرات بالقرب من سيدي الجيلالي

أخبار الجزائر
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أمن تلمسان يحجز كمية من المخدرات بالقرب من سيدي الجيلالي
بقلم إيمان ض

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة بني بوسعيد ولاية تلمسان، من حجز 17 كلغ و 500 غرام من المخدرات.

إثر ورود معلومات مفادها احتمال تمرير كمية من المخدرات، عبر الطريق الولائي الرابط بين بلديتي سبدو و سيدي الجيلالي.
قامت عناصر الشرطة بالتنسيق مع أمن بني بوسعيد، وكذا أمن دائرة سيدي الجيلالي بتمشيط جميع الأماكن.
التي تقوم فيها عناصر الشبكة الإجرامية بتسليم و استلام المخدرات.
و بعد التفتيش الدقيق للجسر المحاذي لمقام الشهيد بمخرج بلدية سيدي الجيلالي، تم العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على المخدرات.
وقدر وزن الكمية بـ: 17 كلغ و 500 غ.

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