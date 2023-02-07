أمن صحي.. إعداد استراتيجية متعددة القطاعات

أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، تتأهب لإعداد إستراتيجية مشتركة تضم عدة دوائر وزارية مكلفة بضمان الأمن الصحي للسكان. مذكرا بالالتزامات الدولية للجزائر في هذا الاتجاه.

كما أكد وزير الصحة، أن “هناك اتفاق بين وزارتنا و وزارة التجارة والفلاحة والصناعة والبيئة حول وضع إستراتيجية مشتركة”. تهدف إلى “ضمان الحماية الصحية للمواطن”. وصرح الوزير أن هذه الإستراتيجية “تقوم أساسا على الوقاية” من مختلف التحديات الصحية سيما السرطان.

في حين، ذكر سايحي أن الجزائر كرست الحق في الصحة الذي يعني بوضوح الالتزام بضمان حماية صحة جميع المواطنين. على غرار المخاطر الصحية والأمراض الوبائية والمقاومة.

وقال الوزير أن الجزائر تولي “أهمية كبيرة” لجانب التحسيس من هذه التهديدات ذات البعد الدولي بإدراجها في المنظومة الوطنية. “حول الصحة ما انبثق عنه التزام سياسي مكرس من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة”.

كما أشار الوزير إلى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. من خلال اتخاذ “إجراءات ملموسة من أجل تحسين صحة المواطن بإشراك قطاعات أخرى.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لشهادات التصديق التي قامت المنظمة العالمية للصحة بمنحها للجزائر. بعد تغلبها على مرض حمى المستنقعات في سنة 2016، وكزاز الأمهات والمواليد الجدد في سنة 2018. وكذا الملاريا في سنة 2019 وكذلك الأمر بالنسبة لإدراجها ضمن الإستراتيجية العالمية لمكافحة الأمراض الاستوائية والتهاب الكبد. في الوقت الذي يستعد فيه البلد خلال السنة الجارية للقضاء على مرض الرمض الحبيبي والبلهارسيا.

كما ذكر سايحي، بالتقييم الذي قامت به المنظمات الدولية في شهر مارس 2022. والذي أكد على إمكانيات الجزائر في ضمان الوقاية والكشف المبكر. وكذا المواجهة السريعة للأخطار الصحية.

وأوضح وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، أن “الأمن الصحي للمواطن يشكل محور إستراتيجية“. و”مهام الحكومة ويقع على مسؤولية الجميع، من دوائر وزارية ومجتمع مدني ووسائل إعلام”. مذكرا بجميع الأعمال والإجراءات التي قام بها القطاع في هذا المجال.