أمن مستغانم يوقف مروج مخدرات بوسط المدينة

وضعت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول لامن ولاية مستغانم حدا لأحد المروجين البالغ من العمر 24 سنة والمقيم بمستغانم.

المشتبه فيه تم توقيفه إثر معلومات وردت إلى المصلحة تفيد أنه يقوم بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى حي “ببنيار” بوسط المدينة.

وعليه تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم ووضعه تحت المراقبة العينية إلى غاية ولوجه إلى إحدى العمارات، وقام برمي علبة سجائر بها 30 قرص مهلوس من نوع بريقابالين لتتم عملية توقيفه والسيطرة عليه بإحدى أسطح العمار.

وبعد تقديمه أمام نيابة محكمة مستغانم، صدر في حقه أمر إيداع.

وفي ذات السياق ذات الأمن الحضري عالج 9 قضايا تتعلق بإستهلاك المخدرات مابين الفترة من 01 إلى 25 فيفري الجاري، أين تم توقيف خلالها 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و 45 سنة من قاطني مدينة مستغانم.