أمن مستغانم يوقف 5 أشخاص في قضايا تتعلق بالسرقة

أوقف عناصر الأمن الحضري الأول بوسط مدينة مستنغانم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و 30 سنة ينحدرون من مستغانم.

وذلك في قضايا مختلفة تتعلق بالسرقة بالخطف ، بعضهم ضبط في حالة تلبس.

وتم خلال القضية الأولى توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة ، إعتدى على الضحية بوسط مدينة مستغانم في حدود الساعة التاسعة صباحا وسرق منها هتف نقال عن طريق الخطف ولاذا بالفرار إلى أحد الأزقة و الدروب الضيقة والمعزولة.

لتتمكن قوات الشرطة من توقيفه غير بعيد عن مكان الجريمة و إسترجاع الهاتف النقال المسروق بعد تقديمه أمام نيابة محكمة مستغانم حيث صدر في حقه أمر إيداع.

اما في القضية الثانية، فتم خلالها توقيف 3 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و 30 سنة ، قاموا بالسرقة من داخل محل تجاري بوسط مدينة مستغانم في حدود الساعة 20سا و 30د.

وسرقوا منها دلوين بلاستيكيين مملوءان بالمكسرات، لتتمكن قوات الشرطة من توقيفهم بذات المحل وإسترجاع المسروقات.

وبعد تقديمهم أمام نيابة محكمة مستغانم حيث صدر في حق إثنان منهم أمر إيداع، أما الثالث إستفاد من البراءة.

اما بخصوص القضية الثالثة فتم توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ، إعتدى على الضحية بوسط مدينة مستغانم في حدود الساعة 10سا و 10د صباحا، وسرق منها هتف نقال عن طريق الخطف ولاذ بالفرار.

لتتمكن قوات الشرطة من توقيفه غير بعيد عن مكان الجريمة و إسترجاع الهاتف النقال المسروق بعد تقديمه أمام نيابة محكمة مستغانم حيث إستفاد من إفراج مؤقت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption