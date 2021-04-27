أمن وطني.. أزيد من 19 ألف مكالمة هاتفية للتبليغ عن جرائم بين 9 و21 أفريل

تلقى أمن الجزائر، بين 9 و21 أفريل، أزيد من 19.900 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17.

وتتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام، وطلب الإرشادات، مشيرا أنه تم تسجيل عبر تطبيق “ألو شرطة” 4 صور مجدية.

وأضاف أنه “استغلالا لتبليغات المواطنين، تعمل قاعة العمليات على الإخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة.

وأسفرت التدخلات، عن “توقيف 16 شخصا محل تبليغ بكل من أمن الشراقة، الدار البيضاء، بئر مراد رايس، الدرارية وحسين داي”.

وتم خلال هذه العمليات استرجاع “البضاعة المسروقة والمقدرة بـ300 مليون سنتيم، سيارة وهاتف نقال بالإضافة لـ22 قرص من المؤثرات العقلية”.

بالإضافة إلى قطعة من المخدرات القنب الهندي.

ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية بصفتهم أساس الأمان.

ومن جهة أخرى، أفاد المصدر، أن فرقة الشرطة لدالي ابراهيم، تمكن من توقيف شخصين مشتبهان بقضية سرقة دراجة نارية بالتهديد.