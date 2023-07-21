أمن وطني: إطلاق مشروع أمن حواضر ذكية عبر 4 ولايات

أكد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، على المجهودات التي بذلتها الجزائر في التكفل بجهاز الأمن. من خلال دعم تكوين المورد البشري تحسبا لإقحامه في الميدان.

وقال المدير العام للأمن الوطني، في كلمة له خلال حفل أقامته المديرية العامة للأمن الوطني إحياء للذكرى الـ61 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادف لـ22 جويلية من كل سنة، أن الشرطة الجزائرية تم تسليحها بأدوات قانونية وتقنية وتم توفير لها الظروف المهنية والاجتماعية الملائمة في ظل التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء الامنيين”.

وأشار إلى أهمية إدراج الرقمنة التي يشهدها العالم والتحولات التكنولوجية التي فرضت على الدولة عصرنة مؤسساتها. عبر الإستغلال الامثل لهذه الوسائل في المعاملات الادارية خدمة لمصالح المواطن تحقيقا لأسس الحكم الراشد.

وتجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية الى عصرنة تسيير المرفق العام ورقمنته، ذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت مشروع أمن حواضر ذكية على مستوى ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة و ورقلة. من أجل تقديم خدمة أمنية رقمية تساهم في تقريب المرفق العام من المواطن. على أن تعمم هذه التجربة الرائدة تدريجيا على باقي الولايات.

وأشاد بن شيخ في نفس الوقت بالجهود التي بذلتها الشرطة الجزائرية، من خلال تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة في محاربة كل أشكال الجريمة. لاسيما مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع للمخدرات والجريمة الإلكترونية وغيرها.

وتم تقليد الترب إلى مصف مراقبين عامين ومراقبين وكذا إلى مصف عمداء أوائل وعمداء ومصف ومحافظين رئيسيين. بالإضافة كذلك إلى محافظين إلى جانب تقديم وسام درجة عليا للمدير العام للامن الوطني وأوسمة “الاستحقاق” و “الشجاعة”. ولأول مرة أوسمة ل”شهادة الوزير”. إلى عدد من اطارات وموظفي الأمن الوطني.

كما تم بالمناسبة تسليم شهادات عرفان إلى مختلف مسؤولي مصالح الامن الوطني على مستوى ولايات الوطن نظير جهودهم التي بذلوها للحفاظ على الأمن في البلاد.