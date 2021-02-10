أمن ولاية الجزائر: السبب الحقيقي وراء وفاة الصحفية تينهنان لاصب هو زوجها

كشفت تحقيقات مصالح امن ولاية الجزائر،أن السبب الحقيقي لوفاة الصحفية تينهنان هو تلقيها طعنات بمختلف أنحاء جسمها من قبل زوجها.

كشفت تحقيقات مصالح امن ولاية الجزائر،أن السبب الحقيقي لوفاة الصحفية تينهنان هو تلقيها طعنات بمختلف أنحاء جسمها من قبل زوجها.

هذا وقد تم تقديم زوج الضحية التي كانت تعمل بالقناة الرابعة للتلفزيون الجزائري الناطقة بالأمازيغية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وأوضح البيان، أن الزوج إعترف بالجريمة التي إرتكبها من إتصاله بالرقم الأخضر، ليتم على اثر ذلك التنقل إلى المكان المعني، أين تم العثور على

الجثة ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء بجوارها مقترف الفعل (زوجها) وبحوزته سلاح أبيض محظور “سكين'”.

ليتم توقيفه مباشرة وإقتياده إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات.

وقد تم تسخير عناصر تحقيق الشخصية لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، التي قامت بالأعمال المنوط بها، بأخذ صور فوتوغرافية ورفع جميع الآثار.

كما تم معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي الذي أكد أن الضحية تعرضت لعدة طعنات في مناطق مختلفة من الجسم.

وحسب مصاد النهار، فإن الضحية كانت قد تلقت 17 عشرة طعنة بمختلف أنحاء جسمها من قبل زوجها.