أمهات يبكين.. مشاهد ذعر في ديزني وورلد بفلوريدا

أصيب زوار ديزني وورلد في فلوريدا بالذعر مساء الخميس بعد سماع صوت يشبه طلق ناري. مما اضطر الأمن إلى إخلاء المنطقة.

وأصيب مئات السياح الموجودين في أراضي المملكة السحرية ديزني وورلد بالذعر فجأة بعد سماع ضجيج يشبه طلق ناري.

وعلى الفور، بدأ الناس يركضون في كل مكان، ويتدافعون للاحتماء بالمحلات التجارية في الحديقة.

وقال برادي، أحد الزوار، لقناة فوكس 35 أورلاندو: “بقينا هناك لمدة 15 دقيقة تقريبا. ثم تم نقلنا إلى مكان آخر خلف المتجر حيث بقينا لمدة 30 دقيقة”. ثم تم إخراجنا أخيرًا من الحديقة».

وفي خضم الفوضى، أخذ الآباء أطفالهم وتركوا عربات الأطفال فارغة في الشارع الرئيسي لمتنزه مين ستريت.

ويقول سائح آخر قام بتصوير المشهد: “اعتقدت أنه سيكون يومي الأخير”. كانت الأمهات يبكين بحثاً عن بناتهن. وكان الناس يختبئون، وكان الأمر خطيراً للغاية”.

ويُظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أرضية متجر للهدايا التذكارية مليئة بالكراسي. والأشياء التي سقطت من شاشات العرض على يد أشخاص خائفين جاءوا للاحتماء.

وبعد لحظات، بدد مكتب عمدة مقاطعة أورانج أخيرًا شائعات عن إطلاق نار على X. موضحًا أنه لم يكن هناك مطلق نار في الحديقة. وأن الضجيج الذي تسبب في الذعر العام كان بسبب انفجار بالون حدث أثناء شجار بين الزوار.