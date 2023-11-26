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أمواج عالية في هذه السواحل

بقلم أسماء.ع
أمواج عالية في هذه السواحل
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، من امواج عالية، في العديد من سواحل الوطنية.

رابط دائم : https://nhar.tv/Pnywo
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