الوطني أمواج عالية في هذه السواحل بقلم أسماء.ع نشر في 26 نوفمبر 2023 - 07:13 شارك غرِّد أرسل 408 0 حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، من امواج عالية، في العديد من سواحل الوطنية. رابط دائم : https://nhar.tv/Pnywo اقرأ أيضا التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الوطني 14 نوفمبر علامتان جديدتان لإنتاج السيارات.. 120 وحدة قبل نهاية السنة الوطني 12 نوفمبر بلاغ هام من السفارة الكندية بالجزائر حول "الفيزا" الوطني 19 نوفمبر بوغالي يشارك بمراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري الوطني 24 نوفمبر بعد الإطلاق المرتقب لـ 5 علامات جديدة.. هذه أسعار السيارات المستعملة الوطني 05 نوفمبر قبل أيام من الاختبارات.. آلاف التلاميذ في الشوارع والسبب الإدماج الوطني 08 نوفمبر إطلاق منصة رقمية للتكفل بالتراخيص الخاصة بإستثمارات المحروقات الوطني 14 نوفمبر إعلان هام لطلبة الدكتوراه الوطني 05 نوفمبر لهذا تم إطلاق سراح الشرطي الفرنسي قاتل الشاب نائل الوطني 16 نوفمبر حملة وطنية للوقاية من المخاطر المصاحبة لفصل الشتاء الوطني 22 نوفمبر