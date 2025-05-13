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أمواج عالية ورياح في هذه السواحل غدا الأربعاء

بقلم نادية بن طاهر
أمواج عالية ورياح في هذه السواحل غدا الأربعاء
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أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها من المستوى الأول، باللون الأصفر، يخص أمواج خطيرة على بعض السواحل غدا الأربعاء.

وحسب ذات المصالح، يتعلق التنبيه من المستوى الأول، بأمواج خطيرة، تخص 10 ولايات ساحلية.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبجاية، وبومرداس، والجزائر، ووهران، عين تموشنت، وتلمسان.

فيما ستعرف بعض السواحل، هبوب رياح قوية، ومنها الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبجاية، بومرداس والجزائر.

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