أميان يستهدف فرحات ولوهافر يشترط 5 ملايين أورو

أبدى نادي أميان الفرنسي، رغبته في التعاقد مع الدولي الجزائري زين الدين فرحات، قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة “لو كوريي بيكار” الفرنسية، أن مسؤولي نادي أميان، يستعدون لتقديم عرضهم الأول لنادي لوهافر، للظفر بخدمات زين الدين فرحات.

وتطمح إدارة نادي أميان، الناشط في الليغ1 الفرنسية، تخفيض القيمة المالية التي يشترطها نادي لوهافر، لبيع عقد لاعبهم الجزائري، والمقدرة بـ5 مليون أورو.

وتأتي رغبة نادي أميان، في تدعيم صفوفه، بزين الدين فرحات، بالنظر لما قدمه الموسم الماضي، أين أختير كأحسن ممرر في الليغ2 الفرنسية.