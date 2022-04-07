أمير إرهابي: العربي زيتوت طلب منا التعاون لإسقاط النظام

أدلى الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المدعو أسامة أبو سفيان النيغاسي. باعترافات حول نشاطاته منذ إلتحاقه بالجماعات الإرهابية.

ووأعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، مواصلة بث اعترافات الإرهابيين. الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 16 مارس 2022 بغابة واد الدوار ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وكشف الإرهابي، أن التنظيم كان يتواصل مع حركة رشاد والعربي زيتوت باتصال سري عن طريق وسيط ثقة.

وأضاف الإرهابي أبو سفيان، أنه قد تلقى رسالة من طرف أمير التنظيم أبو عبيدة العنابي، رفقة الشيخ نوح والشيخ عاصم، بصفتهم أعضاء في مجلس شورى التنظيم.

موضحا أن مضمون الرسالة هو تطمين العربي زيتوت، بأنه لن يتم التواصل معه علنا لكي لا يتم احراجه من طرف البلد المقيم فيه وتطمينه بأن التواصل معه سيكون آمنا عن طريق وسيط ثقة.

وأضاف الإرهابي أبو سفيان، أن مضمون الرسالة، هو طلب التعاون والتعامل وبالمقابل دعم من طرف حركة رشاد لإسقاط النظام واستغلال للحراك الشعبي أو مار يراه مناسبا.

وأكد الإرهابي، أن العربي زيتوت، طلب العون والدعم والتعاون لإسقاط النظام، كهدف للحركة عموما والعربي زيتوت خصوصا.

وأضاف الإرهابي أبو سفيان، انه وحسب الرسالة التي تلقاها، فإن التواصل موجود بين العربي زيتوت والتنظيم وعلى رأسهم أمير التنظيم أبو عبيدة يوسف العنابي.

هذا وتابع ذات المتحدث، أن الرسالة تم تدوينها ومراجعتها والموافقة عليها وإسالها إلى العربي زيتوت.