أمير دولة قطر يهنىء رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاضحى

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تلقى الرئيس تبون اليوم مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وأضاف بيان مصالح الرئاسة أمير دولة قطر هنأ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك. متمنيا له موفور الصحة والعافية، وللشعب الجزائري المزيد من الهناء والازدهار. كما قدم رئيس الجمهورية التهاني بعيد الأضحى لأمير دولة قطر، متمنّيا له وللشعب القطري الشقيق دوام العافية والهناء.