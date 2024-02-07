أمير سعودي تكفل براتب بونجاح لنقله إلى الشباب !

كشفت تقارير إعلامية سعودية، بأن أحر الأمراء تكفل براتب مهاجم الخضر، ولاعب نادي السد القطري، بغداد بونجاح، بنية نقل إلى نادي الشباب السعودي، إلا أن الصفقة لم تتم في نهاية الأمر.

وأفاد الإعلامي السعودي، طلال آل شيخ، لدى نزوله ضيفا على برنامج “رياضة سكوب” أمس الثلاثاء. بأن بونجاح، كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الشباب في الميركاتو الشتوي الماضي.

كما أوضح ذات المتحدث بأن أحد الأمراء تكفل براتب مهاجم الخضر. إلى نهاية الموسم، وأودع المبلغ كاملا في حسابات نادي الشباب. غير أن لجنة الاستقدامات اشترطت إيداع راتب اللاعب لمدة موسم ونصف، وهو ما لم تتفق عليه كل الأطراف في النهاية.

مشيرا إلى أن الشباب توصل فعلا إلى اتفاق رسمي مع بونجاح. والسد وافق على بيعه جانفي الماضي، لتفادي رحيله مجانا الصيف المقبل مع نهاية عقده. إلا أن الأمور لم تسر مثلما تم التخطيط له.