أمير قطر.. سررت بالمباحثات مع الرئيس تبون حول سبل دعم العلاقات بين البلدين

عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، عن سروره باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما رحب بالمباحثات التي أجراها مع الرئيس تبون.

و جاء في تغريدة أمير قطر “سررت باستقبال أخي الرئيس عبد المجيد تبون وبالمباحثات التي أجريناها اليوم حول سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر والجزائر”. “بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير ومصلحة شعوبنا”.