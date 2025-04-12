أمين عقال القبائل العربية ببرج باجي مختار يؤكد دعمه للسلطات العليا ويشيد بجهود حماية الحدود

أصدر أمين عقال القبائل العربية بمنطقة برج باجي مختار بيانًا عبّر فيه عن دعمه الكامل للسلطات العليا في البلاد، مثمنًا الجهود المبذولة مؤخرًا في حماية وتأمين الحدود الجزائرية.

وأكد أمين العقال أن القبائل العربية تقف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة، وتثمّن عالياً الجهود الأمنية والعسكرية المبذولة للحفاظ على السيادة الوطنية واستقرار المنطقة.

كما دعا كافة أبناء القبائل إلى مواصلة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، والعمل بروح المسؤولية والوطنية لمواجهة كل التحديات